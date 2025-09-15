Tiryaki ve IFC, Irak’ın gıda güvenliği için stratejik iş birliği başlattı

Tarım ürünleri tedarik zinciri alanında küresel bir oyuncu olan Tiryaki Agro Holding, Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile iş birliği yaparak, Irak’ın gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik en kapsamlı özel sektör projelerinden birini hayata geçiriyor.

Proje için imzalar atıldı

Irak tarımında dönüşüm yaratacak bu proje için imza töreni, 13 Eylül 2025’te Bağdat’ta, IFC’nin Irak’taki 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen özel etkinlikte gerçekleşti. Törene Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani katıldı ve açılış konuşmasını yaptı.

14 şehirde 39 adet Gıda ve Yem Güvenliği Tesisi kurulacak

Proje kapsamında, Irak’ın dört bir yanındaki 14 şehirde toplam 39 adet Gıda ve Yem Güvenliği Tesisi (FFSC) kurulması hedefleniyor. İlk aşamada, fizibilite çalışmalarıyla çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların sonucunda da tarımsal verimliliği artırmak, kayıpları azaltmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek amacıyla gerekli altyapı yatırımları ve çiftçilere yönelik eğitim programları hayata geçirilecek.

120 milyon doları aşan bir yatırım ile başlatılacak projenin sonraki kademelerinde yatırım tutarının artması öngörülüyor.

Bölgesel istikrar için tarihi bir adım

İş birliğinin önemine vurgu yapan Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu “Bu girişim, Irak’ın gıda ve yem güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar için de tarihi bir adımdır. Tiryaki Agro olarak, dünya genelinde beslenme çözümleri sunmak ve doğa ile uyumlu bir gıda geleceği kurmak için çalışıyoruz. Gelecek nesiller için gıda güvenliğini sağlamayı da sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. IFC ile kurduğumuz bu güçlü ortaklık, sürdürülebilir üretimi artıracak ve Irak’ın gıda güvenliğine uzun vadeli katkı sağlayacaktır. Bu anlaşma, Tiryaki Agro’nun 60 yıllık tarım ve gıda tedarik zinciri deneyiminin bölgeye aktarılmasında kritik bir kilometre taşıdır” dedi.

Projenin hayata geçmesiyle, Irak tarım sektörünün kapasitesinin artması ve özellikle tahılda dışa bağımlılığın azalması hedefleniyor.. Tiryaki Agro Gelişen Pazarlar Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tiryakioğlu ise şunları kaydetti:

“Yapılacak fizibilite çalışmalarıyla Irak’ın toprak ve su kaynaklarını analiz edecek, agro-ekolojik riskleri değerlendirip uygun ürün desenlerini belirleyeceğiz. Proje; yenilenebilir enerji entegrasyonu, modern silo ve depolama altyapısı, lojistik güçlendirme ve çiftçilere yönelik eğitim programlarıyla da desteklenecek. Böylece Irak’ın üretim kapasitesi artarken, yerel üreticilerin küresel değer zincirlerine entegrasyonu hızlanacak.”

IFC Bölgesel Yatırım Öncesi ve Danışmanlık Müdürü Shelisa Samgy, imza töreninde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Bu yeni girişim, Irak’ta istihdam yaratarak gıda güvenliğini güçlendirmek ve geçim kaynaklarını iyileştirmek açısından kilit öneme sahip olacak. Amacımız, yerel çiftçilerin modern ve sürdürülebilir tarım uygulamalarındaki kapasitelerini geliştirerek projenin devamlılığını sağlamak ve tahıl ithalatına bağımlılığı azaltmak.”

Tiryaki Agro ve IFC’nin Irak’taki ikinci büyük projesi

Kurulacak gıda ve yem tesisleri ağı, Tiryaki Agro Holding ile IFC’nin Irak’taki ikinci büyük projesi olacak. Daha önce iki kurum Basra yakınlarındaki Umm Qasr Limanı’nda bir soya kırım ve mısır depolama tesisi kurmak için iş birliği yapmıştı.

2024 yılında faaliyete geçen bu tesis, yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesiyle Irak’ın en büyük özel sektör tesislerinden biri konumunda. Tiryaki Agro, Irak’ın kanatlı yem pazarında kısa sürede yaklaşık yüzde 50 pay elde etti. Aynı zamanda soya yağının da üretildiği tesis, ülkenin ihracat kapasitesini artırdı. Bugün, çoğunluğu Iraklı vatandaşlardan oluşan 290 kişilik iş gücü, istihdam, teknoloji transferi ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla bölge ekonomisine değer katıyor.

Tiryaki Agro, önümüzdeki dönemde un, baklagiller ve pirinç işleme hatlarının yanı sıra, yem katkı maddeleri ve aşı tedarikine yatırım yaparak, Irak ve komşu ülkelere hizmet verecek entegre bir tarımsal üretim ve lojistik merkezi oluşturmayı planlıyor.