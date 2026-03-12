Tiryakioğlu: Hürmüz’deki riskler küresel gıda ticaretini etkileyebilir

NİHAT DÜZGÜN

Bölgede artan gerilimlerin küresel ticaret üzerindeki etkilerine değinen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İran bağlantılı gelişmelerin yalnızca siyasi değil aynı zamanda enerji ve lojistik boyutlarıyla da yeni bir belirsizlik alanı oluşturduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı çevresinde zaman zaman yaşanan güvenlik riskleri ve ticari gemi trafiğindeki aksaklıkların küresel emtia taşımacılığı açısından kritik bir dar boğaza işaret ettiğini belirten Tiryakioğlu, “Küresel tüketimin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelen, günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün geçtiği bu koridorda yaşanan gerilim enerji fiyatları üzerinden tarım ve gıda piyasalarına da yansıyabiliyor” dedi.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Körfez’de yükselen risk primleri ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın ihracat faaliyetlerini zorlaştıran unsurlar arasında yer aldığını kaydeden Tiryakioğlu, enerji ve lojistikteki bu dalgalanmaların tarımsal üretimin temel girdileri açısından da dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Tiryakioğlu, Hürmüz Boğazı’nın aynı zamanda küresel azot bazlı gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 25 ila 35’inin geçtiği bir hat olduğunu belirterek, sevkiyatlarda yaşanabilecek uzun süreli aksaklıkların gübre fiyatlarını artırabileceğini ve önümüzdeki üretim sezonunda maliyet baskısını yükseltebileceğini ifade etti.

“Enerji, navlun ve sigorta maliyetleri aynı anda yükseldiğinde gıda ticareti yalnızca bir tarım meselesi olmaktan çıkar, küresel ekonomik istikrar ve tedarik güvenliği açısından da kritik bir başlık haline gelir” diyen Tiryakioğlu, gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini dile getirdi.