TİSK Başkanı Akkol: Asgari ücret bayramdan önce belli olmalı

ANKARA (EKONOMİ)

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı belirleme çalışmaları kapsamında yarın ilk toplantısını yapacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretteki ara dönem artışın bayram öncesi belli olması gerektiğini söyledi. Akkol, asgari ücretin TL üzerinden konuşulacağını bildirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, görüşme sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretin bir an önce ve tam mutabakatla belirlenerek açıklanmasını istedi.



Önceki Bakan Vedat Bilgin’in 500 dolarlık asgari ücrete ilişkin açıklamasının tamamına bakılması gerektiğini kaydeden Akkol, “Açıklamanın tamamını dinlediğimizde dolara veya başka para birimine endekslenmemesi gerektiğini, ifade ediyor. Biz Türkiye’deyiz başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor” diye konuştu.



Akkol, asgari ücret belirlenirken aralarında dolar ve enflasyonun da yer aldığı 100’den fazla parametrenin değerlendirileceğini, bunların arasında işverenin yükü, çalışanın alım gücü gibi önemli konuların da bulunduğunu aktardı.

Maaşların asgari ücretlere karşılık gelen kısmının vergiden muaf olmasını çok önemli bir adım olarak nitelendiren Akkol, asgari ücrete yönelik işverene sağlanan diğer desteklerin de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.