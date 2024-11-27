TİSK “Ortak Yarınlar” ödül programında online oylama başladı

Mehmet KAYA / ANKARA (EKONOMİ)

TİSK’ten yapılan açıklamada, bu yılki temanın “Çalışma Hayatının Geleceği’’ olarak belirlendiği vurgulanarak, amacı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini özendirmek olduğu vurgulandı. Bu yılki ödüllere 300’ün üzerinde başvuru alındığı kaydedildi.

TİSK açıklamasında, Ortak Yarınlar Programı kapsamında, sosyal sorumluluk alanında ilave katkılar oluşturulduğu da hatırlatılarak, ödül programı kapsamında ağaçlandırma faaliyetlerine katkı alındığı vurgulandı. Yeşile Ortak Ol kampanyasına fidan bağışı şeklinde yapılan etkinlikle Çanakkale’de Cumhuriyet’in 100. Yılında Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı oluşturuluyor.

Ortak Yarınlar Programı 2024 yılında Birlikte Mümkün, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm, İşimizin Yarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü olmak üzere 6 farklı kategoride ödüllendirilecek.

Ortak Yarınlar Programı 2020 yılından bu yana bu ad altında gerçekleştiriliyor. TİSK kurumsal sosyal sorumluluğu özendirmek amacıyla 2012-2016 yılları arasında Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR for All) programını yürütmüş, 2014-2019 yılları arasında da Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleri vermişti. TİSK bu programlarının 20 milyondan fazla kişiye ulaştığı belirtildi.