TİSK 'Ortak Yarınlar' ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (EKONOMİ)

“Yeni Dünyada Çalışma Hayatı” temasıyla yapılan bu yılki ödül programının töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Ankara’da yapıldı.

Törenin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bakanlık olarak sosyal konulardaki farkındalık yaratan projeleri her zaman destekleyeceklerini belirterek, çalışma hayatının özünde birlikte gelişme, birlikte yol alma hedefini de barındırdığını vurguladı.

Yeni Dünyada Çalışma Hayatı temasına atıf yapan Bakan Işıkhan, Türkiye’nin yeniliklere uyum konusunda başarılı bir dönemden geçtiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, “Kalkınmamıza, gelişmemize, birlikte büyümemize ve üretimimize güç katacak parlak fikirlerin hak ettiği ilgiyi göreceğine yürekten inanıyorum. Hem üretkenliği hem de sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi ortak hissiyatımızı perçinleyen bu platform inanıyorum ki bu atmosferle sınırlı kalmayarak, çalışma hayatımızın tüm unsurları için de önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.

Özgür Burak Akkol: Dönüşüm hızlı, amacımız sosyal fayda sağlayan projeleri ülkemizde çoğaltmak

Başlangıcından bu yana bini aşkın kurumdan 2 bine yakın başvuru alınan Ortak Yarınlar’ın sosyal sorumluluk alanındaki en kapsayıcı program olduğunu vurgulayan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol konuşmasında, ödül isminin “Ortak yarınlar birlikte mümkün” sloganından doğduğuna işaret etti.

Endüstride sıradışı bir hızlanma yaşandığını hatırlatan Özgür Burak Akkol, Sanayi 3.0’dan, Sanayi 4.0’a yaklaşık 30 yılda geçilmesine karşılık, yapay zeka ve üretken zekanın kullanıldığı sanayinin 10 yıldan daha az sürede devreye girdiğini belirtti. Akkol, Dünyada robot kullanım hızının yüksek olduğunu ancak Türkiye’de daha hızlı arttığını belirterek, bunun olumlu bir gösterge olduğunun altını çizdi.

Akkol programın küçük ya da büyük, özel ya da kamu gibi herhangi bir ayrım yapmadan herkese açık olduğunu ve şeffaf yönetildiğini belirterek, “Programımız yalnızca ödüllendirme aracı değil. Biz burada bu projeleri anlatarak, pazarlayarak tabiri caizse bu sosyal fayda yaratan projeleri ülkemizde çoğaltmak istiyoruz. Daha geniş bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Amacımız sadece bir gecede ödüllendirilmek değil, bu projeleri tekrarlı şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Son olarak da ülkemizin ve çalışma hayatının dinamiklerini ve gündemini göz önünde bulundurarak güncel ve öncü oluyoruz” dedi.

Ödül alanlar

TİSK’in yürüttüğü 2012’de bir proje ve ödül programı olarak başlayan kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri, 2020 yılına kadar farklı adlarla ve programlarla sürdürüldü. 2020 yılında “Ortak Yarınlar” adını alan ödüllerde, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımı ve özendirilmesi, örnek olarak sunulması amaçlanıyor. Ortak Yarınlar 2025 ödülerine 100 ayrı kurumdan 300’e yakın proje başvurdu.

Jüri ve halk oylamasıyla belirlenen ödüllerde, 2025’in ödül alan projeleri ve kurumları şöyle: