TKDK’nın Uzman Personel Seçme Sınavı ertelendi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) ‘Uzman Personel Seçme Sınavı’ ertelendi. Denetçi Personel Seçme Sınavı ise ilan edildiği gibi 4 Şubat'ta yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) ‘uzman personel’ alımı amacıyla gerçekleştirilecek sınav ertelendi.
Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yazılı aşaması 4 Şubat 2023'te yapılacağı duyurulan TKDK Denetçi ve Uzman Personel Seçme Sınavı'nın ‘Uzman Personel Seçme Sınavı’ bölümünde erteleme kararı verildi. Denetçi Personel Seçme Sınavı ise belirtilen tarihte gerçekleştirilecek.
Kurumun, Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanan ilanında, 5 denetçi ve 29 uzman sözleşmeli personel alımı için seçme sınavı yapılacağı duyurulmuştu.