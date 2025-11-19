TKYB, “sürdürülebilir büyümede en iyi şirketler” listesinde ilk 30’a girdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TIME ve Statista tarafından geliştirilen metodolojiyle belirlenen listedeki şirketler, gelir büyümesi, finansal istikrar, çevresel sürdürülebilirlik performansı olmak üzere 3 temel kriter üzerinden değerlendiriliyor. Sıralamaya yalnızca çevresel verilerini şeffaf bir şekilde açıklayan şirketler dahil ediyor.

İlk 30 şirket arasında

Banka, bu üç başlıkta ortaya koyduğu güçlü performans seyri ile toplam 91,30 puan alarak dünya genelinde ilk 30 şirket arasında yer buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, en sürdürülebilir şirketler arasında yer almanın ve dünya çapında saygın bir endeks tarafından 30. sırada gösterilmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk Bankasından sürdürülebilir kalkınma ve şeffaf emisyon raporlaması vurgusu

Global ölçekte saygınlığı yüksek yayın kuruluşu olan TIME Dergisi tarafından sürdürülebilir büyüme alanında dünyanın en başarılı şirketleri arasında gösterilmekten ve Türkiye'de bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe en yüksek puanı almaktan dolayı büyük gurur duyduklarını vurgulayan Öztop, şöyle devam etti:

"Bu başarı, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkılarımızın, etkin çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) risk yönetimimizin, etki odaklı çalışmalarımızın ve Kapsam 1-2-3 emisyonlarını uluslararası standartlarla uyumlu olarak doğrulatma ve şeffaf bir şekilde raporlama anlayışımızın bir yansımasıdır. Banka olarak istikrarlı bir şekilde finansal büyümemizi sürdürürken, çevresel ve sosyal etkiyi odağına alan kalkınma finansmanı modellerimizi daha da güçlendirmeye devam ediyoruz."

Sorumlu bankacılık anlayışıyla Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için 50 yılı aşkın süredir aralıksız çalıştıklarını aktaran Öztop, Türkiye'nin küresel iş dünyasındaki konumunun güçlenmesine ve uluslararası görünürlüğünün artmasına katkı sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizdi.