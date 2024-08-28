TL depo alım ihalesine 113,1 milyar lira teklif
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 113 milyar 144 milyon liralık teklif geldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 113 milyar 144 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 160 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye, 113 milyar 144 milyon liralık teklif geldi
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