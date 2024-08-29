TL depo alım ihalesine 16,6 milyar lira teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 16 milyar 600 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 16 milyar 600 milyon liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 16 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.