TL depo alım ihalesine 21,4 milyar lira teklif
Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 21 milyar 446 milyon liralık teklif geldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 21 milyar 446 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 21 milyar 446 milyon liralık teklif geldi.
Ekonomi