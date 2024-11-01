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TL depo alım ihalesine 371,3 milyar lira teklif

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 371 milyar 301 milyon liralık teklif geldi.

Haber Merkezi
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TL depo alım ihalesine 371,3 milyar lira teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 371 milyar 301 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 430 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 371 milyar 301 milyon liralık teklif geldi.

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