  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TL depo alım ihalesine 5,77 milyar liralık teklif
Takip Et

TL depo alım ihalesine 5,77 milyar liralık teklif

Merkez Bankasının TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 5 milyar 770 milyon lira oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TL depo alım ihalesine 5,77 milyar liralık teklif
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 5 milyar 770 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye 5 milyar 770 milyon liralık teklif geldi.

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam ediyorBakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam ediyorEkonomi

 

Ekonomi
Akbank'tan KOBİ'lere özel yeni kampanya! İşte detaylar...
Akbank'tan KOBİ'lere özel yeni kampanya! İşte detaylar...
İstanbul Havalimanı'ndan uçuş rekoru! Avrupa'nın en yoğunu oldu
İstanbul Havalimanı'ndan uçuş rekoru! Avrupa'nın en yoğunu oldu
OECD enflasyonu Türkiye'nin etkisiyle geriledi
OECD enflasyonu Türkiye'nin etkisiyle geriledi
Yoksul kesim enflasyonu daha fazla hissediyor: Gıdada fark açılıyor!
Yoksul kesim enflasyonu daha fazla hissediyor: Gıdada fark açılıyor!
Sahte psikologlar sosyal medyada cirit atıyor! Yüksek ücretlerle milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar
Milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar! Sahte psikologlar sosyal medyada cirit atıyor
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam ediyor
BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'ENFLASYON' DEĞERLENDİRMESİ