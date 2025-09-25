TL mevduat faizi son 3 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 Eylül ile biten haftada 289 milyar 436 milyon 811 bin lira artarak 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin liradan 25 trilyon 859 milyar 380 milyon 649 bin liraya yükseldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre 19 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi 50 puanın altına gerileyerek 2023 yılından bu yana görülen en düşük seviyesine indi. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi söz konusu haftada 49,5 olarak kaydedildi.

Aynı dönem ihtiyaç kredisi faiz yüzde 60 seviyesine düşerken ticari kredi faizi de yüzde 53,6 düzeyinde izlendi.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 azalarak 5 trilyon 936 milyon 663 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 617 milyar 591 milyon 787 bin lirası konut, 50 milyar 567 milyon 61 bin lirası taşıt, 1 trilyon 871 milyar 484 milyon 279 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 461 milyar 293 milyon 536 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Eylül ile biten haftada 30 milyar 88 milyon 322 bin lira artarak 20 trilyon 214 milyar 447 milyon 237 bin liraya yükseldi.