TL mevduat faizinde üç yılın en düşük seviyesi: Yüzde 37'nin altına geriledi
Türkiye'de 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 25 Eylül haftasında yüzde 36,9'a geriledi. Böylece mevduat faizi, 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 37 seviyesinin altını gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektöründe 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 25 Eylül haftasında yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.
Fonlama maliyeti de yüzde 36,9 oldu
Aynı haftada TCMB'nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti de yüzde 36,9 seviyesinde kaydedildi.
Ticari kredi faizleri ise KMH ve ticari kredi kartları hariç tutulduğunda yüzde 39,9 seviyesindeki seyrini korudu.
Mevduat faizi 2025'ten bu yana geriliyor
1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılının başında yüzde 50 seviyelerinde bulunuyordu.
Faiz oranı 2026 Eylül sonunda yüzde 36,9'a kadar geriledi. Böylece yaklaşık iki yıllık dönemde TL mevduat faizinde belirgin bir düşüş yaşandı.
Mevduat faizindeki gerileme, aynı dönemde para piyasası ve kredi koşullarındaki değişimle birlikte gerçekleşti.