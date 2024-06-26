TL mevduatlarında tarihi rekor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin haftalık verileri açıkladı.

BDDK’nın paylaştığı 14 Haziran 2024 haftası verilerine göre bankalardaki toplam Türk Lirası mevduatı ilk kez 10 trilyon lirayı aştı.

BDDK verilerine göre 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış göstererek 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükseldi. TL'nin toplam mevduata oranı da yüzde 62,9 oldu.

CNBC-e'de yer alan habere göre 14 Haziran itibarıyla bu paranın dolar karşılığı 319 milyar 784 milyon dolar oldu. BDDK verilerine göre 1 Ocak 2014 tarihinden beri TL mevduattaki paranın dolar karşılığı rekor seviyeye yükseldi.

TL mevduatın payı tarihi seviyede

BDDK'ın haftalık bankacılık sektörü verileri 2014 yılına kadar gidiyor. 14 Haziran haftasıyla mevduattaki TL ve yabancı paranın toplam miktarı 16 trilyon 391 milyar 781 milyon lira oldu.

Aynı süre içerisinde TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı yüzde 62,9'le rekor düzeye geldi. TL mevduatlarının toplam mevduata oranı en son 2014 ve 2015 yıllarında yüzde 62'nin üzerine çıkmıştı.

TL mevduatın toplam mevduata oranla en düşük olduğu dönem ise Aralık 2021'de görüşmüştü. 17 Aralık 2021 haftasında TL mevduatın oranı yüzde 30,9'a kadar gerilemişti.

21 Aralık 2021'de kur korumalı mevduat sistemi uygulanmaya başlamıştı. KKM'nin uygulanmasıyla TL mevduatların oranı yüzde 35'lere yükselmişti.