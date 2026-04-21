TL swapları, faizde değişim öngörmüyor: Beklentiler ertelendi mi?

Bloomberg’in haberine göre, Türk Lirası’na bağlı swaplar, İran savaşında ateşkes görüşmeleri ve petrol fiyatlarında gerileme ile enflasyon kaygılarının hafiflemesiyle 22 Nisan’da (yarın) yapılacak PPK toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faiz artışı beklentilerinin zayıfladığına işaret etti.

TL’nin üç aylık gecelik endeks swapı, İran ile ABD’nin ateşkes üzerinde anlaşmasından önce mart sonunda gördüğü zirveye göre 270 baz puan gerileyerek 30 Mart’taki yüzde 43,55 seviyesinden yüzde 40,85’e indi. Bir aylık kontrat da 1 puandan fazla düşüşle yüzde 40,15 seviyesine geriledi.

Faizin değişmemesi beklentisi

Swap piyasasının verdiği sinyal, ekonomistlerin çarşamba günü yapılacak toplantıda politika faizinin ikinci ay üst üste yüzde 37’de sabit bırakılacağı yönündeki medyan tahminiyle büyük ölçüde uyumlu oldu.

Buna karşın JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Bank of America hala faizlerin yüzde 40’a yükseltilmesini bekliyor.

Fonlama sürebilir

ICBC Turkey Yatırım Hazine Bölüm Başkanı Alp Şerbetli, swap piyasasının fonlama faizinin yüzde 39,55 civarında oluşacağına işaret ettiğini ve bunun Merkez Bankası’nın bu ay faizi değiştirmeyerek bankaları yüzde 40 gecelik borç verme faizi üzerinden fonlamayı sürdürme ihtimalini artırdığını söyledi.

MUFG Bank Turkey Hazine Bölüm Başkanı Onur Ilgen ise, “Swap piyasası fiyatlaması artık faiz artışı beklentilerinin rafa kaldırılabileceğine ve fonlama kompozisyonunun buna göre şekillenebileceğine işaret ediyor” dedi.