TL ticaride iştahlar yerinde

ŞEBNEM TURHAN

Sıkı para politikası kapsamında uygulanan makroihtiyati önlemler TL ticari kredide aylık büyüme sınırı getirse, yüksek faizler olsa da ticari müşterilerin kredi iştahı oldukça canlı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri hem TL taksitli ticari, hem de KOBİ kredilerinde haftalık büyümenin bile yüzde 1’in üzerinde olduğunu ortaya koyarken Merkez Bankası’nın 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyümesi de 6 Şubat haftasında yüzde 30 sınırına dayandı. Bankacılık sektörü kaynakları gözle görülür bir faiz düşüşü olmadığını da vurguladı.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve finansal istikrarı desteklemek için ticari ve tüketici kredilerinde makroihtiyati önlemleri yeni yılda da sıkılığını koruyor. Artık 8 haftada bir bankaların uyması gereken kısıtlarda TL ticari kredilerde aylık yüzde 1,5, KOBİ kredilerinde ise yüzde 2,5’lik büyüme sınırı bulunuyor. Bankacılık sektörü de bu dönemleri göz önüne alarak hem faiz oranlarını düzenliyor hem de kredi kullandırımlarını kontrol ediyor. Bu kısıtlara uymayan bankalar ceza ödemek zorunda kalıyor.

Yüzde 30’a varan büyüme

Veriler ticari kredilerde son haftalarda bir ivmelenme olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda yılsonunda bilanço dönemi kaynaklı kredi kullandırım iştahının artmasının TL ticari kredi büyümesinin hızlanmasında etkili olduğunu yılbaşından sonra ise TL ticari kredi büyümesinin bir miktar yavaşladığını belirtti. Ancak veriler şubatın ilk haftasında ticari kredilerin sektörde 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış ve kurumsal kredi kartları hariç yüzde 29,76'ya yükseldiğini ortaya koydu. Bir önceki hafta yüzde 27,26, 23 Ocak haftasında yüzde 25,34 seviyesindeydi ticari kredi büyümesi. Bu yavaş da olsa bir hızlanmaya işaret ediyor.

TL taksitli kredi güçlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri de ticari kredi bakiyesindeki artışın hızlandığını gösteriyor. BDDK verilerine göre 6 Şubat haftasında taksitli ticari kredi hacmi 3.6 trilyon lirayı aştı bir haftada büyüme yüzde 1,5 olarak hesaplandı. Geriye dönük 8 haftalık bakıldığında arındırılmamış olarak yüzde 5,35'lik bakiye büyümesi görülüyor. TL taksitli ticari kredilerde büyüme daha öne çıkıyor bu dönemde. BDDK verilerine göre 6 Şubat haftasında TL taksitli ticari krediler 2.6 trilyon liraya dayandı ve bir haftada yüzde 1,93 artış var. 8 haftalık bakiye büyümesi ise TL taksitli ticari kredilerde yüzde 6,4 seviyesinde oldukça güçlü görünüyor.

KOBİ kredileri ise BDDK verilerine göre daha hızlanmış görünüyor. BDDK verilerine göre bakiyesi 6.4 trilyon liraya dayandı. Bir haftada KOBİ kredilerinde büyüme yüzde 1,15 seviyesinde. KOBİ kredileri de hızlansa da TL cinsi taksitli ticari kredilerdeki bakiye artışı daha güçlü gerçekleşti. Son 8 haftalık büyümeye bakıldığında KOBİ kredilerinde toplam bakiye artışı yüzde 4,83 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa parayı bulunca alıyor

Merkez Bankası verileri 6 Şubat haftası itibariyle TL ticari kredi faiz oranının yüzde 47,13 seviyesine yükseldiğini gösterdi. 16 Ocak'taki yüzde 40,10'luk yılın en düşük TL cinsi ticari kredi faiz oranına göre son 4 haftada faiz oranı 7 puanı aşkın arttı. Bu yüksek faiz oranlarına rağmen TL taksitli ticari talebi yüksek kalmaya devam ediyor. Bankacılık sektörü kaynakları da Merkez Bankası’nın ocak ayında yaptığı 100 baz puanlık politika faiz indirimine rağmen TL ticari kredi faizlerinde gözle görülür bir düşüş olmadığını vurguladı. Sektör kaynakları ticari kredi kullandırımının iştahlı olduğunu dile getirerek piyasanın para aradığını ve bulduğu anda ise hemen aldığına işaret etti.