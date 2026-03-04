TL varlıklarda sert satış

ŞEBNEM TURHAN

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre özellikle yabancı yatırımcılar, devlet tahvilleri, Eurobondlar ve hisse senedi piyasasında hızlı bir çıkış içinde. Yine piyasa uzmanlarının hesaplamalarına göre İngiltere ve ABD seanslarının açılmasıyla birlikte hızlanan satışla Merkez Bankası’nın dünkü döviz satışının 6-7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS ise 251 baz puana geldi.

Savaşın gölgesinde ilk işlem gününü yüzde 2,71 düşüşle kapatan Borsa İstanbul BİST100 endeksi dün daha dalgalı bir gün geçirdi. Önceki gün endekste düşüşü sınırlayan Aselsan hissesinin de satış yemesiyle BİST100 endeksi günü yüzde 3,09 düşüşle 12 bin 933,4 puandan kapattı. Piyasa uzmanları endekste 13 bin seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu vurguluyor.

Gösterge tahvil faizlerinde yılın en yükseği

Gösterge devlet tahvilleri her vadede satış yedi. Yabancının yılbaşından 20 Şubat ile biten haftaya kadar hissede net girişi 2 milyar 348,77 milyon dolar, devlet tahvillerinde ise 4 milyar 806,86 milyon dolar idi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilde dün son işlemler yüzde 37,60 ile bu yılın en yüksek seviyesinden yapıldı. 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 34,27 ile 24 Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. 10 yıl vadeli gösterge tahvilde faiz ise yüzde 34,41'e çıkarak 1 Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinden son işlemleri gerçekleştirildi. Piyasa uzmanları devlet Eurobondlarında da yabancının yoğun bir çıkış yaşadığını dile getirdi.

TL varlıklardan çıkış hareketi Merkez Bankası'nın döviz satışlarının da hızlanmasına neden oldu. Açılışta dövize çok güçlü bir talep olmazken İngiltere ve ABD piyasalarının açılmasının ardından satışlar sertleşti. Piyasa uzmanları dün 6-7 milyar dolar seviyesinde Merkez Bankası'nın bir satış gerçekleştirmiş olabileceğini hesaplıyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt içinde Euro cinsi borçlanmaya gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Mart 2026 valörlü, 3 Mart 2027 itfa tarihli Euro cinsi devlet tahvili ihracına toplam 919.4 milyon euro teklif gelirken, söz konusu tekliflerin tamamı karşılandı.