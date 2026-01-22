TL’de alım pozisyonları 2025 zirvesini aştı! ING: Faiz indirimi büyük ölçüde fiyatlandı

ING Global, TCMB’nin gevşeme eğilimi, gıda dışı kalemlerin etkisiyle beklentilerin altında kalan aralık ayı enflasyonu ve rekor seviyedeki rezervler dikkate alındığında, bugün açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararının 150 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizinin yüzde 36,5’e çekilmesi yönünde olmasını beklediğini aktardı.

ING, gıda grubunda bu ay güçlenen fiyat baskılarına işaret eden erken göstergeler ve yurt içi talepte toparlanmaya işaret eden veriler nedeniyle risklerin 100 baz puanlık daha sınırlı bir indirime işaret ettiğini vurguladı. Piyasa fiyatlamasının ise toplantı için yaklaşık 150 baz puanda istikrar kazandığı belirtildi.

150 baz puanlık indirim fiyatlandı

ING Global, 150 baz puanlık indirimin büyük ölçüde fiyatlanmış olmasına rağmen, bu adımın TCMB’nin önümüzdeki birkaç toplantıda da benzer hızda faiz indirimlerine açık olduğuna dair bir sinyal verebileceğini kaydetti.

Kurum, yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 27 olarak korurken, piyasanın yüzde 30,25–30,50 aralığını fiyatladığını ve bunun getiri eğrisinin kısa tarafında daha agresif fiyatlamaya alan bıraktığını ifade etti. Bunun için ise merkez bankasından daha net yönlendirme ya da enflasyonda yeni bir aşağı yönlü sürpriz gerektiği belirtildi.

TL’de uzun pozisyonlar 2025 Mart zirvesini aştı

Raporda ayrıca Türk Lirasına ilişkin görünümün büyük ölçüde değişmediği ve “pozitif carry” temasının korunduğu aktarıldı.

ING Global, siyasi başlıklara karşı dirençli piyasa yapısı, yavaş ancak istikrarlı faiz indirim süreci ve rekor düzeydeki döviz rezervlerinin mevcut kur rejiminin devamı için uygun bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Bu çerçevede TL’nin gelişen piyasalar içinde “ana carry trade” olmaya devam edeceği öngörülürken, TL’de uzun pozisyonların yaklaşık 50 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve geçen yılki satış öncesi mart zirvesini aştığına dikkat çekildi.