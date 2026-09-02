TL’nin carry getirisi küresel zirvedeki yerini koruyor: Yabancıdan faiz indirimi uyarısı

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Bloomberg News tarafından yayımlanan analizde, Türk lirasının (TL) toplam carry getirisinin küresel ölçekte en yüksek seviyelerdeki yerini koruduğu vurgulandı. Bloomberg verilerine göre, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 11,2 getiri sunan TL varlıklar; Brezilya, Arjantin ve Kolombiya'nın ardından en iyi performansı sergileyen dördüncü para birimi oldu.

Piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizinde yıl sonuna kadar 200 baz puanlık bir indirim gerçekleştirilse dahi, Türkiye'deki reel faiz oranlarının küresel standartlara göre oldukça yüksek kalmaya devam edeceği düşünülüyor.

"Carry trade korunuyor, erken faiz indirimi riskli"

Aberdeen Gelişen Piyasalar Döviz Cinsi Borçlanma Başkanı Kieran Curtis, TL üzerindeki carry trade pozisyonlarını koruma eğiliminde olduklarını belirtti. Curtis, mevcut getiri potansiyelinin küresel alternatifler ve beklenen volatilite dengesi gözetildiğinde hala tatminkar olduğunu ifade etti.

Aviva Investors Borç Stratejisti Nafez Zouk ise, gündemdeki vergi düzenlemelerinin sınırlı bir etki yaratacağını ve yabancı yatırımcıların genel pozisyonlanmasında radikal bir değişikliğe yol açmayacağını savundu. Ancak Zouk, para politikasında erken bir gevşeme döngüsüne girilmesinin risk teşkil edebileceğine dikkat çekerek, enflasyon verilerinde kalıcı bir düşüş gözlenmeden eylül ayında yapılacak bir faiz indiriminin "erken bir adım" olacağı uyarısında bulundu.