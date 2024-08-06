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TL'nin reel değeri 3,5 yılın zirvesinde

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, temmuz ayında yüzde 1,5 artış gösterdi ve son 3,5 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Haber Merkezi
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TL'nin reel değeri 3,5 yılın zirvesinde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında TÜFE bazında 62,90 puan olarak hesaplandı. Böylece 2021 yılı Mart ayında görülen 64,99 seviyesinin ardından en yüksek noktaya gelindi.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Haziran ayında 61,90 puandan 61,99 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yüzde 0,3 

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında yüzde 0,3 artışla 94,69 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 94,30 puandan 94,40 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 50,02 puandan 50,79 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 71,54 puandan 72,54 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

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