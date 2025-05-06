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TL'nin reel değeri 6 ayın dibini gördü

Reel Efektif Döviz Kuru endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 1,55 puan azalarak 72,12 olarak gerçekleşti. Böylelikle TL'nin reel değeri, geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Haber Merkezi
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TL'nin reel değeri 6 ayın dibini gördü
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 1,55 puan azalarak 72,12 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan vverilere göre, yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, nisan ayında bir önceki aya göre 2,34 puan azalarak 93,22’ye geriledi.

REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, dolar bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,84, euro da yüzde 6,96 oranında değer kazandı. TÜFE ise, bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,76 oranında arttı.

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