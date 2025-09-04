TL'nin reel değeri ağustosta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, ağustos ayında bir önceki aya göre 1,27 puan artarak 93,43’e yükseldi.

Açıklamada, "REK endeksindeki artışın sebebi, TÜFE’deki artışın, nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,55 ve %0,89 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,04 oranında artarken, Yi-ÜFE %2,48 oranında artmıştır." denildi.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.