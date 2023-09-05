TL'nin reel değeri ağustosta yüzde 7,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 52,50 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Temmuz ayında 48,82 puandan 48,70 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 85,69 puan oldu

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos ayında 85,69 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 81,44 puandan 81,50 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 39,60 puandan 42,56 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 55,77 puandan 60,31 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.