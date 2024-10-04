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TL'nin reel değeri bir ay sonra yükselişte

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, bir aylık düşüşün ardından eylül ayında sınırlı da olsa yükseldi. Ağustos ayı ise, 62,34 puandan 62,33 puana revize edildi.

Haber Merkezi
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TL'nin reel değeri bir ay sonra yükselişte
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında TÜFE bazında yüzde 0,7 artışla 62,78 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi, ağustos ayında 62,34 puandan 62,33 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yüzde 1,1 düştü

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında yüzde 1,1 düşüşle 91,74 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 92,75 puandan 92,78 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 50,59 puandan 51,02 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 71,53 puandan 71,94 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası'nın (TL) ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

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