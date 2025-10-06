TL'nin reel değeri eylül ayında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre 0,91 puan artarak 70,83 olarak gerçekleşti.

Önceki ay endeks 69,84 değerini almıştı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise, eylül ayında bir önceki aya göre 0,33 puan artarak 94,03’e yükseldi. Önceki 93,43'tü.

Açıklamada REK endeksindeki artışın, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklandığı belirtilerek "TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,21 ve %2,16 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %3,23 oranında artarken, Yi-ÜFE %2,52 oranında artmıştır. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir" ifadesine yer verildi.