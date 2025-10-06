  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TL'nin reel değeri eylül ayında yükseldi
Takip Et

TL'nin reel değeri eylül ayında yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında TÜFE bazında 70,83 seviyesine yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TL'nin reel değeri eylül ayında yükseldi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre 0,91 puan artarak 70,83 olarak gerçekleşti.

Önceki ay endeks 69,84 değerini almıştı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise, eylül ayında bir önceki aya göre 0,33 puan artarak 94,03’e yükseldi. Önceki 93,43'tü.

Açıklamada REK endeksindeki artışın, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklandığı belirtilerek "TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,21 ve %2,16 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %3,23 oranında artarken, Yi-ÜFE %2,52 oranında artmıştır. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir" ifadesine yer verildi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEkonomi
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriİşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriŞirket Haberleri
TSPB Başkanı Karagöz uyardı: WhatsApp ve Telegram'dan yatırım tavsiyesi almayınTSPB Başkanı Karagöz uyardı: WhatsApp ve Telegram'dan yatırım tavsiyesi almayınEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı
Antalya, 9 ayda 14 milyondan fazla turisti ağırladı
Antalya, 9 ayda 14 milyondan fazla turisti ağırladı
Tarımın geleceği Bursa’da şekilleniyor
Tarımın geleceği Bursa’da şekilleniyor
DİSK-AR raporu: Asgari ücretli yılın ilk 9 ayında 64 bin TL kayıp yaşadı
Asgari ücretli yılın ilk 9 ayında 64 bin TL kayıp yaşadı!
Başkent, 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Başkent, 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İbrahim Ömer Gönül açıkladı: SPK halka arzda vites artıracak!
SPK halka arzda vites artıracak!