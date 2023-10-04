TL'nin reel değeri eylülde yüzde 5,9 arttı

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 55,52 puan olarak hesaplandı. Endeks son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Ağustos ayında 52,50 puandan 52,42 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 88,29 puan

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 88,29 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 85,69 puandan 84,81 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 42,55 puandan 44,78 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 60,15 puandan 64,09 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.