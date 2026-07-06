TL'nin reel değeri haziran ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre 0,80 puan azalarak 104,90 olarak gerçekleşti. Önceki ay endeks 105,70 değerini almıştı.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,81, Euro ortalama yüzde 0,42 değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,99 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,80 arttı.

Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 0,70 puan artarak 100,98’e yükseldi.