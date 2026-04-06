TL'nin reel değeri mart ayında yükseldi

Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi mart ayında artış kaydetti. TÜFE bazlı REK endeksi, bir önceki aya göre 1,83 puan yükselerek 104,61 seviyesine çıktı. Yi-ÜFE bazlı REK endeksi de 2,33 puan artışla 102,03 oldu.

Endeksteki yükselişte, tüketici fiyatlarındaki artış ve nominal kurdaki gerileme etkili oldu. Mart ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,94 artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,30 yükseldi. Aynı dönemde ABD doları Türk lirası karşısında ortalama yüzde 1,12 değer kazanırken, euro yüzde 1,09 değer kaybetti.

Bileşenler incelendiğinde, Türkiye TÜFE’si ile nominal kur sepetindeki değişim REK endeksini yukarı yönlü etkilerken, dünya TÜFE sepetindeki değişim endeksi aşağı çekici yönde katkı yaptı.

Öte yandan, Birim İş Gücü Maliyeti bazlı REK endeksi 2025 yılında bir önceki yıla göre 2,67 puan artarak 93,82 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde gelişmekte olan ülkeler bazlı endeks 5,37 puan artışla 64,52 olurken, gelişmiş ülkeler bazlı endeks 2,11 puan düşüşle 114,57 olarak kaydedildi.