TL'nin reel değeri ocak ayında yükseldi

TCMB Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, ocak ayında artış kaydetti. TÜFE bazlı REK endeksi, bir önceki aya göre 3,16 puan yükselerek 102,17 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,96 puan artarak 99,95’e çıktı.

REK endeksindeki yükselişte, tüketici enflasyonundaki artışın nominal kurdaki yükselişin üzerinde gerçekleşmesi belirleyici oldu. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında ABD doları ve euro bir önceki aya kıyasla sırasıyla ortalama yüzde 1,24 ve yüzde 1,44 oranında değer kazandı.

Ocak ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, Yi-ÜFE’deki artış yüzde 2,67 olarak kaydedildi. Bu gelişmeler çerçevesinde, Türkiye TÜFE’si REK endeksinin artışına katkı sağlarken; dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimler endeksi aşağı yönlü etkiledi.