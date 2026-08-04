TL'nin reel değeri temmuz ayında yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,39 puan artarak 105,96 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,43 puan artarak 101,50'ye yükseldi.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında ABD doları bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,76 oranında değer kazanırken, Euro ortalama yüzde 0,77 oranında değer kazandı. Aynı dönemde TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,78 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,52 oranında arttı.

Verilere göre, Türkiye TÜFE'sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.