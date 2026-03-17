TL’ye carry desteği: Dolara karşı tek kazanan!

Bloomberg’in haberine göre, Türk Lirası küresel piyasalarda gelişen ülke para birimlerinin baskı altında kaldığı dün, dolar karşısında değer kazanan tek gelişen ülke para birimi oldu.

MUFG Bank Türkiye Hazine Direktörü Onur İlgen, yüksek getiri (carry) avantajı nedeniyle yabancı yatırımcıların TL pozisyonlarına yönelmesinin mantıklı olduğunu, diğer gelişen ülke para birimlerindeki oynaklığın ise daha yüksek olduğunu belirtti. İlgen ayrıca yatırımcıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasındaki diyalogların TL’ye destek olabileceğinin fiyatlandığını da söyledi.

Union Bancaire Privée Analisti Peter Kinsella ise TL’nin sunduğu yüksek getiri seviyesinin dolar hareketlerini dengelemeye yeterli olduğunu belirterek, bu nedenle spot kurda belirgin bir hareket beklemediklerini ifade etti.