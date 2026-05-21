TL’ye “mutlak butlan” savunması: Piyasaya ne kadar döviz satıldı?

CHP’ye “mutlak butlan” haberi piyasalarda gün sonuna açıklandı. Borsa kapanışa yakın devre keserken, Türkiye'nin kredi risk primi CDS'i kararın ardından yüzde 3,7 yükselişle 250 baz puana çıktı.

Gözler dolar kuruna çevrilse de anlamlı bir hareket gözlenmedi. Ancak yurt dışında offshore tarafında swapların yüzde 50’ye yaklaştığı, TL likiditesinin kısıldığı görüldü.

Ne kadar dövizi satışı yapıldı?

Uzmanlar, kamu bankalarının bugün piyasaya yaklaşık 5-6 milyar dolar seviyesinde döviz satışı yaptığı, satışların yaklaşık yarısının ise “mutlak butlan” kararı sonrasında yapıldığını ifade edildi.

Günlerdir piyasalarda fısıltı halinde dolaşan mutlak butlan kararının açıklanacağı bilgisini perşembe sabah canlı yayında bir gazetecinin iddia etmesi sonrasında piyasalarda gelecek hafta bayram tatili nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcılar fiyatlamaya başlamıştı.

Dolar/TL tarafında ise anlamlı bir hareket görülmemesinin nedeni de piyasaya yapılan döviz satışları olduğu, günün ilk bölümünde yoğunlaşan hareketlerin günün ikinci yarısında yavaşladığını belirtildi.

19 Mart’ta ne kadar döviz satılmıştı?

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihinde piyasalarda oynaklığa karşın, Reuters’ın aktardığına göre yapılan hesaplamalarda ilk gün 11,2 milyar dolar, 20 Mart’ta 3 milyar dolar, 21 Mart’ta 12,4 milyar dolar döviz satışı yapılmıştı.

Rezervlerde ve ABD tahvil varlıklarında düşüş

Piyasalardaki bu müdahale, son dönemde rezervler ve dış varlıklarda yaşanan hareketlerle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklanan haftalık verilerine göre toplam rezervler geçen hafta 2 milyar 959 milyon dolar azalarak 168 milyar 570 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri sınırlı artış gösterirken, düşüşün büyük bölümü altın rezervlerinden kaynaklandı.

Öte yandan Bloomberg’den Beril Akman’ın haberine göre Türkiye, mart ayında ABD Hazine tahvili varlıklarının neredeyse tamamını sattı. ABD Hazine Bakanlığı verileri, Türkiye’nin ABD tahvillerinin 16 milyar dolardan 1,8 milyar dolara gerilediğini ortaya koydu.

Haberde, söz konusu satışların İran savaşı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanma sırasında TL’yi desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı dönemde TCMB’nin de döviz ve altın rezervlerinden satış yaptığına dikkat çekildi.

Son müdahalelerin hem rezervler hem de dış varlıklar üzerinden TL’deki oynaklığı sınırlamaya yönelik adımlar olarak sürerken, bunlara karşın yüksek enflasyon, artan tahvil faizleri ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar Türk varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini de gösterdi.