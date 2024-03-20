TMB Başkanı Erdal Eren: Pazarlık usulü ihaleler kamu vicdanını yaralıyor, değişmeli

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) Gündem Toplantısının konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Başkan Erdal Eren, kamu ihalelerinde pazarlık usulünün giderek artmasının kamu vicdanını yaraladığını belirterek, bunun sadece afet gibi özel durumlarla sınırlandırılmasını istedi. Eren, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yaşadıkları teminat mektubu sorununun çözümü için destek istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sorunun farkında olduklarını, yaptıkları her ikili görüşmede konuyu gündeme getirdiklerini kaydetti.

İftarın ardından konuşan TMB Başkanı Erdal Eren, 2024’ün zor geçmesini beklediklerini ancak ekonominin rehabilite olacağını umduklarını belirtirken, 136 ülkede 506 milyar dolarlık dev bir proje portföyüne sahip olduklarını bildirdi.

Ana işleri olan inşaat yanı sıra yurt içi ve yurt dışında turizm, enerji, sağlık, ulaştırma, sanayi sektörlerinde yatırımcı ve işletmeci olarak yer aldıklarını dile getiren Eren, tüm krizler ve ekonomik gelişmelerden etkilendiklerini kaydetti.

“Pazarlık usulü ihale sınırlandırılmalı”

Ekonominin rehabilitasyonu sürecinde istedikleri desteklerden bahseden Erdal Eren, işlevini ve güvenilirliğini yitirmiş kamu ihale mevzuatının yenilenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla başlatılan çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kamu vicdanını yaralayan ve sürekli dedikodulara neden olan pazarlık usulü ihale yönteminin afet ve benzeri şartlarla sınırlandırılması gerektiğini aktaran Eren, “Ayrıca kamu kaynağının heba edilmesine ve istismara neden olan aşırı düşük tekliflerin geçersiz olacağı; her yıl gündeme gelen fiyat farkı konusuna kalıcı ve adil çözüm içeren bir düzenleme en kısa zamanda hayata geçirilmelidir” dedi.

“Teminat mektubu sorunu yurt dışında yeni proje almamızı engelliyor”

Sektörde nitelikli işgücü açığının da kronik bir soruna dönüştüğünün altını çizen Eren, deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm projelerinin etkisiyle yüksek ücretlere rağmen büyük bir eleman açığı olduğunu ifade etti.

Eren, bu yüzden yurt dışına daha fazla Türk çalışanı götüremedikleri gibi Orta Asya ve Uzak Doğu’dan eleman getirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Yurt dışı faaliyetlerinde yaşadıkları en büyük sorunun teminat mektubu olduğunu ifade eden Erdal Eren, Türk bankalarının teminat mektuplarının kabul edilmemesinin, yeni proje üstlenilmesinin önünde engel oluşturduğunu anlattı.

Eren, yabancı bankalardan kontr-garanti alınarak üretilen çözümün ise yüksek maliyet nedeniyle rekabet gücünü ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Yılmaz: İhale mevzuatı güncellenecek

İnşaat sektörünün ekonomiye doğrudan sağladığı katkı yanı sıra çok sayıda sektörü de etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaklaşık 250 alanda 6 milyonluk istihdama katkısı bulunduğunu söyledi.

İnşaatın milli gelir içindeki payının yüzde 5.6’ya ulaştığının altını çizen Yılmaz, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ise rekabet gücü, milli gelir, ödemeler dengesi gibi göstergelere katkısı yönüyle ekonominin lokomotiflerinden birisi olduğunu belirtti.

Firma ölçeklerinin büyütülmesi, firmaların ortak iş yapma bilincinin artırılmasıyla prestijli projelerin üstlenilmesinin önünün açılacağının altını çizen Yılmaz, OVP ve YOİKK eylem planında insan kaynakları sorununa çözüm arandığını ifade etti.

Kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde iyileştirilmesine yönelik politika belgelerinde yer verildiğine vurgu yapan Yılmaz, “Bu çerçevede mevzuatı, dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncelleyecek, sektörel kamu alımları düzenlemesini de hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Kriz yönetmek istemiyorsanız riskleri yönetmeniz lazım”

Türkiye’de afetlere yönelik risklerin iyi takip edilerek, riskin azaltılmasına yönelik faaliyetlere yoğunlaşmak gerektiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Kriz yönetmek istemiyorsanız riskleri yönetmeniz, azaltmanız lazım” dedi. Yılmaz, bu kapsamda inşaat sektörünü yakından ilgilendiren kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini belirtti.

İlk konut sahipliğinin makro düzeyde tasarruf oranını artırdığına değinen Cevdet Yılmaz, Türkiye’de de cari açığın düşmesi, artan tasarrufların üretken alanlara kanalize edilmesi gerektiğini anlattı.