TMB Başkanı Erdal Eren: Savaşa rağmen inşaatta Rusya en büyük pazarımız

İnşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi” açıklandı.

Türkiye, 43 firma ile listede ikinci sıradaki yerini bu yıl da korudu. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2024 yılı listesinin Türkiye sonuçlarını duyurdu. Geçen yıl olduğu gibi ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Bir Türk firması da ilk 50 arasında yer buldu. TMB Başkanı M. Erdal Eren “Müteahhitlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 yılında yurt dışında 136 ülkede, 12 bini aşkın proje ile 500 milyar eşiğini aşarak bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşattılar” dedi.

2024'te iş yaptığımız ülke sayısı 137'e yükseldi

İnşaatın, dünyada rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerin başında yer aldığını belirten Eren şu görüşleri paylaştı: “Savaşa rağmen Rusya, 2023 yılında da en büyük pazarımız olmayı sürdürdü. Ukrayna’nın savaş sonrasında yeniden inşasında yerimizi almak için tüm çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Polonya, Romanya, Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi pazarlarda faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz’i de dahil ederek, ülke sayısını 137’e yükselttik.”