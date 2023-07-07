TMO, 10 bin tonun üzerinde hububat alacak

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, 2023 yılı hububat alım randevusunun verilmeye başlanması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, TMO'nun kalıcı ajansının bir süre önce kentte açıldığını söyledi.

Ajansın Kastamonu dışındaki illere de hizmet vereceğine işaret eden Butur, "Bu çok önemli çünkü Karabük, Çankırı gibi yerlerde TMO'nun ajansı yoktu. Aynı zamanda ajans, bölgeye de hizmet vermiş olacak." dedi.

TMO'nun hububat alımını Devrekani yolunda yapacağını dile getiren Butur, alımların randevu sistemiyle gerçekleştirileceğini vurguladı.

Bu yıl TMO'nun Kastamonu'da 10 bin tonun üzerinde hububat alımı yapmasını öngördüklerini belirten Butur, "Geçen sene 6 bin 300 ton alım yapıldı. Şu anda piyasa değerleri düşük. TMO piyasaya göre çok iyi rakamdan alıyor. TMO olmadığı zaman çiftçimiz mağdur oluyor." ifadesini kullandı.

TMO Çorum Başmüdür Yardımcısı Hakan Delioğlu ise TMO'nun Kastamonu'da ofisi bulunmadığı dönemde de çiftçileri mağdur etmediklerini söyledi.

Kastamonu'da bugün itibarıyla randevuları almaya başladıklarının altını çizen Delioğlu, "Çiftçinin elinde buğday olduğu sürece alacağız. Randevu sisteminin olması çiftçinin yararına olan bir durum. Günlük 200 ton civarında başlıyoruz. Geçen yıl 600 tona kadar çıkardık, bu şekilde başlayacağız, artırarak devam edeceğiz. Üreticinin elinde ürün kalmayana kadar bütün ürünlere talibiz." diye konuştu.

Alımları 17 Temmuz'da başlatmayı planladıklarını aktaran Delioğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz ofise verdiği günden itibaren 1 ay içince ücreti hesaba yatıyor. Geçen sene burada yer sıkıntımızdan kaynaklı az çeşit almıştık. Bu sene onu da çözdüğümüz için tüm ürünlere talibiz. Ülke genelinde Toprak Mahsulleri Ofisine yoğun arz var. Randevuda sıkıntılar olduğu dile getiriliyor. Şöyle açıklayayım, çiftçiler aynı anda ürün vermek istiyor. 'Direkt getireyim, ofise teslim edeyim' diye düşünüyor. Bu da randevularda sıkışıklık yapıyor. Bütün ürünleri alacağız, o yüzden randevuya riayet etsinler."

Toplantıya TMO Kastamonu Şube Müdürü Erhan Kömürcü de katıldı.