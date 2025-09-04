TMO, 2025 ürün alım bedelini çiftçinin hesabına yatırdı!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alımı yapılan hububat, mısır, kabuklu fındık ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

TMO, 2025 ürün alım ödemelerini yaptı

TMO'nun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Çiftçiye 5.2 milyar liralık ödeme yapıldı

5-11 Ağustos'ta hububat, 18-24 Ağustos'ta mısır, 25-29 Ağustos'ta kabuklu fındık ve 27 Ağustos-2 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.