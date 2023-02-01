TMO 28 bin ton fındık satacak

TMO, 2021 mahsulü Levant kalite kabuklu fındığın kilosunu 58, 2022 mahsulü Levant ve Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu ise 61,00 TL’den satacağını açıkladı. Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlükleri’nde yapılacak satışlar için TMO 7 Şubat’a kadar talep toplayacak.

TMO’nun internet sitesinde yer alan açıklamasında “Tarımsal ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan kabuklu fındık ihracatının kesintiye uğramaması ve piyasaların düzenlenmesi ile birlikte ülkemiz ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için Kurumumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıkların bir kısmı satışa açılmıştır.

Samsun ve Kocaeli Başmüdürlükleri Stoklarımızda bulunan 2021 yılı mahsulü 20 bin ton levant Trabzon ve Ordu stoklarımızda bulunan 2022 yılı mahsulü 5 bin ton levant kalite kabuklu fındıklar ve Giresun Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2022 yılı mahsulü 3 bin ton Giresun kalite kabuklu fındıklar %50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemi ile satışa açılmış olup satış fiyatlarımız; 2021 mahsulü Levant kalite kabuklu fındıklar için 58,00 TL/Kg, 2022 mahsulü Levant ve Giresun kalite kabuklu fındıklar için 61,00 TL/Kg, olarak uygulanacaktır.

Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 65,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır. Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin %10’unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte 07.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri Başmüdürlüğümüze yazılı olarak müracaatta bulunacaklardır” denildi.