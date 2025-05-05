TMO açıkladı: Buğday satış fiyatlarına yeni düzenleme!

Türkiye'de buğday piyasasını doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik ve makarnalık buğdayın satış fiyatlarını artırdı. Aynı zamanda hububat satış kurallarında kapsamlı değişiklikler yaparak, sektörde dikkatle izlenen yeni bir dönemin kapısını araladı.

Buğday fiyatlarına zam geldi

TMO, Mayıs ayı hububat satış fiyatlarını güncelledi. Buna göre ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına 250 TL, makarnalık buğdayın satış fiyatı ise ton başına 260 TL artırıldı. Kurum, piyasalarda dengeyi sağlamak ve sanayicinin hammadde ihtiyacını karşılamak için satışlarını çeşitli koşullarla sürdürecek.

Bazı stoklar, kullanıcıya serbest satışla sunulacak

Güncellenen satış esaslarına göre makarnalık buğdayın kapalı depolardaki tüm stokları ile Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kapsamındaki bazı stoklar, kullanıcıya serbest satışla sunulacak. Açık depolarda tutulan makarnalık buğdaylar ve 2022 yılı mahsulü ELÜS ile indirimli buğdaylar ise kişi veya kurum ayrımı yapılmaksızın satışa açılacak.

Ekmeklik buğday stoklarında da benzer bir sınıflandırmaya gidildi. TMO’nun açık depolarındaki yerli ve ithal buğdaylar ile kapalı depolardaki belirli stoklar, un, bisküvi ve bulgur üreticilerine tahsis edilecek. Ayrıca, yerli ve ithal ELÜS buğdayların bir kısmı yalnızca un ve bisküvi fabrikalarına satışa sunulacak.

Piyasa dengesi ve üretici desteği

TMO yetkilileri, yapılan fiyat ve satış esasları güncellemelerinin piyasada istikrarı koruma ve üreticilerin ham maddeye ulaşımını kolaylaştırma amacını taşıdığını belirtti. Yeni düzenlemenin, sanayicilere hammadde tedariğinde kolaylık sağlaması bekleniyor.