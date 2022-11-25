TMO alım primi desteğinde süre uzatıldı

Arpa ve buğday üreticisinin Toprak mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satışını yaptıkları ürün üzerinden üreticiye ödenecek TMO alım primi desteğinde başvuru süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve TMO alım primi desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararında değişiklik yapan karara göre, TMO alım priminden yararlanabilmek için 30 Eylül olarak belirlenen son başvuru tarihi 16 Aralık'a kadar uzatıldı.

Buna göre, destekleme priminden yararlanmak isteyen çiftçiler, alım satım belgeleriyle 16 Aralık'a kadar başvuru yapabilecekler.

Kararla ayrıca, karar ekinde yer alan, "21 Eylül 2022 tarihine kadar satışa konu alım satım belgesi kabul edilecek ilçeler" listesine Bolu ilinde Mengen ve Yeniçağa ilçeleri, Çankırı ilinde Çerkeş, Ilgaz ve Kurşunlu ilçeleri dahil edildi.