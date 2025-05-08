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TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren almaya başlayacak.

Haber Merkezi
AA
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TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacak
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TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.

TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs tarihinde başlayacak

Üreticilerin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla, ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 12 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden de (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) alınabilecektir. Ayrıca üreticilerimizin, kurumumuzla protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanları da bulunmaktadır."

 

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