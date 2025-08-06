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TMO fındığa 200 TL verdi, fiyatı "arz-talep belirlesin" dedi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Sektör temsilcileri ise bu yıl TMO’ya fazla iş düşmeyeceği görüşünde birleşti.

Haber Merkezi
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TMO fındığa 200 TL verdi, fiyatı "arz-talep belirlesin" dedi
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VEYSEL AĞDAR

Fındık üreticisinin beklediği açıklama geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına Giresun kalite için 200 lira, levant kalite için 195 lira olarak belirledi. Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 4 lira, levant kalitede kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

2025-2026 sezonu fındığa yaklaşık 5 dolar fiyat belirleyen Fındığa TMO fındıkta fiyatı arz-talep belirlesin dedi. TMO kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlayacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak. EKONOMİ’ye açıklamada bulunan sektör temsilcilerinin ortak görüşü bu yıl açıkladığı TMO’ya fazla iş düşmeyecek.

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