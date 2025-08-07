TMO fındık alım esaslarını açıkladı

  1. Ekonomim
Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yapılan açıklamada 2025 yılı ürünü fındık alım fiyatları kamuoyuna duyurulurken, fındık alım esasları da bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilerin ürün ve değer kaybı yaşamaması için fındık hasadı ve sonrasında dikkat etmeleri gerekenlerle ilgili uyardı.

TMO 2025 yılı fındık kilogram fiyatını Giresun kalite kabuklu fındık için 200 TL, levent kalite kabuklu fındık için 195 TL ve sivri kalite fındık için 190 TL olarak açıkladı. TMO fındık üreticisinden alımların 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını duyururken, ayrıca TMO’ya fındık vermek isteyen üreticilere alım esasları konusunda da bilgiler verdi. Buna göre TMO’ya verilecek fındık ürününde rutubet oranı yüzde 6,5’e kadar olacak. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri olacak. Buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı olacak. Çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı olacak. Yabancı madde oranı (taş, toprak) yüzde 0,05 ve altı olacak. Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan ÇKS’ye kayıtlı tüm fındıklar satın alınacak. Ayrıca eski yıl ürünü ile eski ve yeni sezon ürünlerinin karışımı fındıklar satın alınmayacak.

Fındığın değer kaybetmemesi için uyarı yapıldı

TMO’nun fındık alım esaslarını açıklamasıyla Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilerinin, ürünlerinde değer ve kalite kaybı yaşamaması için fındık hasadı konusunda uyarı yaptı. Düzce’de sahil kesimde 09 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos ve yüksek kesimde 23 Ağustos 2025 tarihinde başlaması istenen hasat sezonunda üreticilerin zurfuların (fındığı saran yeşil kabuk) iyice sararıp kızarmasını beklemeleri, fındığın daldan kendiliğinden dökülmeye başlamasını, sarsma ile dökülen fındıkların en az 3/4'ünün iç dolgunluğunu tamamlamış olmasını, kabuklu fındıkların kesit alındığında, iç meyvenin sarımsı beyaz renge ve 3/4'ünün dolgunluğa ulaşmış olmasını beklemeleri istendi.

Hem üreticilere hem ülke ekonomisine zarar verildi

Ayrıca fındığın en ideal şekilde, dallar silkelenerek yere dökülmesi ve yerden toplanması önerildi. Fındığın dallardan elle kopararak toplanmasının verimi düşüreceği gibi bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklara da zarar vereceği uyarısında bulunuldu. Toplanan fındıkların çuvallarda bekletilmeden serin, kuru ve havalandırılmış yerlerde kurutulması gerektiği vurgulanırken, kurutulmadan depolanan ürünlerde aflatoksin oluşma riski bulunduğu hatırlatıldı. Aflatoksinli fındıkların piyasaya sürülmesi ise hem üreticilere hem ülke ekonomisine zarar verildiği bildirildi.

