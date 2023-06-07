TMO, hububat alım detaylarını belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de hububat hasadına geçen ay başlandığı hatırlatılan açıklamada, ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, bu yıl üretimin buğdayda geçen yıla göre yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre yüzde 1,2 artışla 8,6 milyon ton olacağının beklendiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği belirtilerek, şu bilgiler verildi: “TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 310 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 230 nokta) alım faaliyeti gösterecek. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabilecekler. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak."

TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacağının kaydedildiği açıklamada, "Lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 750 liraya kadar ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Hizmet Bedeli kesintisi yüzde 1 oranında yapılacak

Açıklamada ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla bu yıl, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere yapılan satışlar için ton başına buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ilave hububat primi desteği verileceği kaydedilerek, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale alımlarında ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden ürün bazında sisteme kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacağı belirtildi.

TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücretinin TMO tarafından karşılanacağına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Boşaltma ücreti alınmayacaktır. Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi yüzde 1 oranında yapılacak. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO’ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticilerimiz, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecektir."

Açıklamada, ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa fiyatlarına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 lira ilave fiyat verileceği ifade edilerek, bu şekilde 1. grup ekmeklik buğday fiyatının ton başına 8.350 lira, makarnalık buğday fiyatının ton başına 9.100 lira, arpa fiyatının ise ton başına 7.100 lira olacağı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerektiği kaydedildi.

Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin, bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na başvurarak üye olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, ürünün, iş yerlerine/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerektiği vurgulandı.

TMO, hububat alım detaylarını belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki yaklaşık 310 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de hububat hasadına geçen ay başlandığı hatırlatılan açıklamada, ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, bu yıl üretimin buğdayda geçen yıla göre yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre yüzde 1,2 artışla 8,6 milyon ton olacağının beklendiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği belirtilerek, şu bilgiler verildi: “TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 310 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 230 nokta) alım faaliyeti gösterecek. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabilecekler. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak."

TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacağının kaydedildiği açıklamada, "Lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 750 liraya kadar ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Hizmet Bedeli kesintisi yüzde 1 oranında yapılacak

Açıklamada ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla bu yıl, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere yapılan satışlar için ton başına buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ilave hububat primi desteği verileceği kaydedilerek, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale alımlarında ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden ürün bazında sisteme kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacağı belirtildi.

TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücretinin TMO tarafından karşılanacağına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Boşaltma ücreti alınmayacaktır. Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi yüzde 1 oranında yapılacak. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO’ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticilerimiz, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecektir."

Açıklamada, ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa fiyatlarına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 lira ilave fiyat verileceği ifade edilerek, bu şekilde 1. grup ekmeklik buğday fiyatının ton başına 8.350 lira, makarnalık buğday fiyatının ton başına 9.100 lira, arpa fiyatının ise ton başına 7.100 lira olacağı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerektiği kaydedildi.

Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin, bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na başvurarak üye olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, ürünün, iş yerlerine/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerektiği vurgulandı.

2023 TMO alım fiyatları şöyle: