  TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 3,6 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı!
TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 3,6 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alımı yapılan hububat, mısır ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 3 milyar 570 milyon liranın, bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 3,6 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı!
TMO'nun, NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, devam eden ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

570 milyon lira üreticilerin hesaplarına yatırıldı

12-18 Ağustos'ta hububat, 25-31 Ağustos'ta mısır ve 3-5 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 3 milyar 570 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği de belirtildi.

