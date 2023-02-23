TMO’dan 440 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday ve ayçiçek yağının ardından yemlik arpa ithalatına hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, TMO 440 bin ton yemlik arpa için ithalat ihalesi açtı. İhalede tekliflerin 2 Mart'a kadar toplanması öngörüldü.

220 bin tonluk ilk partide teslimat 10 Mart-10 Nisan arasında yapılacak. Bu ilk partide İskenderun limanından 75 bin ton, Mersin ve Samsun limanlarından 50 biner ton, Derince limanından 25 bin ton, Trabzon limanından 20 bin ton teslim alınacak.

İkinci partinin ise 11 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınması planlanıyor. Bu partide İskenderun ve Mersin limanlarında 50 biner ton; İzmir, Bandırma, Derince ve Samsun limanlarında 25 biner ton; Trabzon limanından 20 bin ton teslimat gerçekleşecek.