TMO'dan pirinç ihalesi

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 40,000 ton pirinç alımı için uluslararası ihale açtı.

Ticaret kaynakları ihalede tekliflerin 25 Kasım'a kadar verileceği ve teslimatların 5 Aralık ile 15 Şubat 2023 arasında yapılmasının talep edileceğini belirtti.

Kısa ve uzun taneli paketli pirinç alımı için açılan ihalede ihraç ürünlerin yanı sıra halihazırda Türkiye'de bulunan pirinç için de teklif verilebilecek.