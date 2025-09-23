  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı iddiası yalanlandı
Takip Et

TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı iddiası yalanlandı

Toprak Mahsulleri Ofisi, ‘TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandı’ iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı iddiası yalanlandı
Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Haciz işlemleriyle TMO'nun ilgisi yok"

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, habere konu haciz işlemleriyle Kurumun herhangi bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

"Firmanın borçlarına haciz uygulanmıştır"

TMO ile ilgili firma arasında 7 Ocak'ta imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin firma tarafından Kuruma eksiksiz ödendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına, Mardin ve Şanlıurfa icra müdürlüklerince haciz uygulanmıştır.

"Haciz stoklara değil, firmanın borçlarına karşılıktır"

Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir.

Kurumumuz, süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir."

TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı iddiası yalanlandı - Resim : 1

CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiCHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiGündem
İzmir'de çöp sorunu: İçişleri Bakanlığı CHP'li 3 belediye hakkında inceleme başlattıİzmir'de çöp sorunu: İçişleri Bakanlığı CHP'li 3 belediye hakkında inceleme başlattıGündem
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakim karşısına çıktıTÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakim karşısına çıktıGündem
Ekonomi
TOKİ 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırmayla satışa sunacak
TOKİ 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırmayla satışa sunacak
Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar
Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kaynak
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kaynak
Çin altında küresel oyuncu olmayı hedefliyor! Ülkelerin rezervleri için yeni hamle geldi
Çin altında küresel oyuncu olmayı hedefliyor! Ülkelerin rezervleri için yeni hamle geldi
STK’lar Posco Assan’a karşı birleşti, soruşturmayı kapatın çağrısı yaptı
STK’lar Posco Assan’a karşı birleşti, soruşturmayı kapatın çağrısı yaptı
KONUTDER raporu: Kredi faizleri düşüyor, konut satışları canlanıyor
KONUTDER raporu: Kredi faizleri düşüyor, konut satışları canlanıyor