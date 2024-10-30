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TMSF 3 şirketin satışı için ihale açtı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait olan RHG Enertürk Enerji Üretim AŞ, Muradiye Elektrik Üretim AŞ ve Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin paylarının satışı amacıyla bir dizi açtı.

Haber Merkezi
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TMSF 3 şirketin satışı için ihale açtı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 750 milyon adet RHG Enertürk payları 6.2 milyar TL, 25 TL nominal değerli 3.88 milyon adet Muradiye Elektrik payları 2.1 milyar TL, 1 TL nominal değerli 50 milyon adet Form Sünger payları ise 3.15 milyar TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecek.

İhalelere katılım teminatları; RHG Enertürk için 310 milyon TL, Muradiye Elektrik için 105 milyon TL ve Form Sünger için 160 milyon TL öngörülürken, son teklif ve ihale tarihleri; RHG Enertürk için 5 Aralık, Muradiye Elektrik için 4 Aralık ve Form Sünger için 3 Aralık olarak belirlendi.

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