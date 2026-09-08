TMSF 455 bin liraya şirket satıyor! İhale tarihi belli oldu

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Sürat Sigorta için 455 bin lira muhammen bedel

TMSF Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazine mülkiyetindeki Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin yüzde 100 oranındaki payları satışa sunuldu.

Şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin lira oldu.

İhaleye katılmak isteyenlerin kapalı teklif zarflarını 6 Ekim 2026 saat 16.30'a kadar teslim etmesi gerekiyor. Teklifler, 7 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak.

Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihalenin açık artırma aşamasına geçileceği belirtildi.

Kaynak Kağıt da satış listesinde

TMSF'nin satışa çıkardığı bir diğer şirket ise Kaynak Kağıt oldu.

Şirketin satışında 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Kaynak Kağıt'ın ihalesi ise 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF'nin şirket satışları kapsamında düzenlediği ihaleler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Sürat Sigorta ve Kaynak Kağıt için belirlenen bedeller dikkat çekti.